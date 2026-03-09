始まりは私鉄との競争JR東日本は2026年3月14日に実施する運賃改定で「山手線内」「電車特定区間」の運賃区分を廃止します。これらは標準区分の「幹線」より割安なため、廃止対象の都市部は全体の改定率より高く値上げされることになります。そもそもなぜ、このような制度が設定されていたのでしょうか。【路線図】廃止されるJR東の「電車特定区間」と「山手線内」エリア同社の運賃体系は「幹線」と「地方交通線」を基本とし、