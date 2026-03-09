JR西日本によりますと、きょう（9日）午前6時18分ごろ、上りの特急やくも2号が生山駅～上石見駅を走行中、運転台で異常を知らせる表示が認められたため、列車を停止し運転士による確認が行われたということです。 この影響で伯備線で遅れや運休の影響が出ているということです。 【運休】1本（上り）新郷駅～備中神代駅間【遅れ】6本（上り3本下り3本） 最大約40分の遅れが生じ、約700人に影響が出ているという