エア・カナダ ルージュは、ボーイング737-8型機の運航を開始した。客室にはビジネスクラス12席、プリファードシート18席、スタンダードエコノミー147席の計177席を備えている。ベルが提供する無料の高速Wi-Fi、シートモニターを設けている。。エア・カナダから移管し、年末までに45機を導入する。新たにバンクーバー基地をオープンし、カナダ西部からレジャー路線を拡大する。エア・カナダ ルージュからは、エアバスA320型機とエア