FW塩貝健人が在籍するヴォルフスブルクは8日、ディーター・ヘッキング氏の新監督就任を発表した。契約期間などに関する詳細は明かされていない。ブンデスリーガ第25節終了時点で5勝5分け15敗の17位に低迷するヴォルフスブルクは、7日に行われたハンブルガーSV戦でも1−2の逆転負け。今季ワーストの8戦未勝利となった中、ダニエル・バウアー監督の解任を決断した。そして、後任に任命されたのが、約10年ぶりのクラブ帰還とな