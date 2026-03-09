吉田の一発に台湾メディアも反応した(C)Getty Images3月8日、野球日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCのオーストラリア戦に臨み、4-3と逆転勝ち。前々日の台湾戦、前日の韓国戦に続く開幕3連勝を収め、プール1位での準々決勝進出を確定させた。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る今回の勝利を喜んでいるのは、日本だけではない。