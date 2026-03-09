日常の気になる疑問を解決！春は眠くて当たり前？その理由とスッキリ対策、知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.春は眠くて当たり前？その理由とスッキリ対策A.その眠気、怠けではありません。春特有の“身体の変化”が影響しています。（睡眠コンサルタント友野なおさん）暖かな日差しが心地よい春。過ごしやすい季節のはずなのに、「日中どうしても眠くなる」「やる気が