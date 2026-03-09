元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が9日までに自身のSNSを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦した様子を投稿した。自身のXで「1位通過！！！」と8日に行われたWBC1次ラウンド日本―オーストラリア戦を生観戦した様子を公開。自身のインスタグラムストーリーズには大谷翔平の広告トラックとの2ショットを投稿した。「オオタニサンと2ショット撮影した」と記した。ネットでは「うらや