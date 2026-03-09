働く人の服装はどう変化しているのか。ライターの南充浩さんは「ビジネススタイルがカジュアル化し、革靴の需要が減り続けている。代わりに履かれているのが、クッション性などの機能性を備えたスニーカーだ」という――。写真＝iStock.com／Andranik Hakobyan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Andranik Hakobyan■カジュアル化で「革靴」を履く人が激減仕事と趣味を兼ねて、移動中に人々の服装を眺めていると、マストレ