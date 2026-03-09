近々退職して次の職場まで少し期間が空くと、「この間の生活費はどうしよう」「使える制度はあるのかな」と多くの方が不安になるでしょう。 特に雇用保険は、条件や手続きの流れがややこしく、ネットで調べても自分のケースに当てはまるのか判断しづらいものです。しかも、退職理由や次の働き方、入社までの過ごし方によって、やるべき準備も変わってきます。焦って手続きを進める前に、まずは全体像をつかんでおくと安