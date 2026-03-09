NHK「豊臣兄弟！」では、菅田将暉演じる軍師・竹中半兵衛が登場した。“変わり者”として描かれているが、どのような人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。半兵衛は美濃（岐阜県）出身の兵法家で、秀吉の片腕として活躍。三木城攻防戦の最中、平井山の陣中で病死〔写真＝松岡明芳／CC BY-SA 3.0／Wikimedia Commons〕■「半兵衛の変わり者ぶり」は“計算”だったかNHK大河ドラマ「豊臣