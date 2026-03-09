チャイニーズ・タイペイが延長の末に韓国を撃破■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、1次ラウンド・プールCの第1試合が行われ、チャイニーズ・タイペイが延長タイブレークの死闘の末、5-4で韓国に勝利した。シーソーゲームの劇的な結末にチャイニーズ・タイペイの選手は涙。この様子を米メディアも注目し、海外のファンから感動の声が殺到している。同