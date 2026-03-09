「なんで私は恋人ができないの？」と尋ねても、その理由をズバっと答えてくれる人は少ないものです。そこで今回はスゴレンの男性読者のみなさんに、どんな瞬間に「それじゃ彼氏できないよ」と言いたくなるのか、本音でズバっと答えてもらいました。【１】男性芸能人や漫画の登場人物に対して「かっこいい！」とはしゃいでいるとき「夢見がちすぎるし、理想が無駄に高そう。」（１０代男性）という意見のように、実際に出会える可能