ライフスタイルブランド「MOTON」から、世界中で愛されるキャラクター「ケアベア™」デザインの限定ヘア＆ボディミストが登場します。雲やお花に囲まれたケアベア™たちが描かれた、幻想的でキュートなパッケージは思わず持ち歩きたくなる可愛さ♡人気の香り「FLOWER GARDEN」と「TWILIGHT JOURNEY」の2種類がラインナップされ、2026年3月5日(木)より全国のPLAZAおよびPLAZAオンラインストアで順