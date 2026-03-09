「当たり前のように獲れていたパーがいつのまにか獲れなくなっていた」という工藤遥加に、真のフェードを教えて復活させたという植村啓太。スコアメイクしやすく、パーが簡単に獲れる“プロフェード”を工藤をモデルに伝授する！ スイング軌道はフォローで作ることが大事 Before→After 高いポテンシャルをもちながら不調に陥っていた工藤遥加を指導し、ＱＴランク24位にまで復活