タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ビール＆たこ焼きでの“昼飲み姿”を公開した。「大阪来てるよたこ焼きは3件はしごして食べ比べしちゃった大阪グルメさいこ〜」とつづり、ビールとたこ焼きを掲げて笑みを浮かべている写真などをアップした。ハッシュタグで「大阪」「大阪グルメ」「昼飲み」「たこ焼き」「大阪」と添えた。この投稿にフォロワーらから