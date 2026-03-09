「オープン戦広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が８日、本拠地初登板でのプロ初先発を、２回無安打１奪三振無失点で終えた。直球は最速１４９キロ。カットボールやフォークを織り交ぜ、中日打線を封じた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−赤木の特徴は。「真っすぐのキレを感じる。あとはフォークにしてもカットにしても結構、球種を投