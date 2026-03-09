好きな人から制服の「第二ボタン」をもらう…かつて、卒業式の定番だったこの風習は令和の今、どうなっているのでしょうか。菅公学生服株式会社 （岡山市北区）が実施した「2026年最新の卒業式事情」に関する調査によると、「第二ボタン」の認知度は8割を超え、特に中学生においては3割が実際に贈り合うなど、今なお中高生の間で“現役の文化”であることが明らかになりました。【調査結果を見る】卒業式の贈りもの・交換アイテム