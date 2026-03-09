走りの熟成と内装刷新で魅力アップ2026年1月8日、レクサスは「IS」の新型モデルを発売しました。現行型のISは2013年に登場し、すでにデビューから13年が経過しています。もちろんISはこれまでも、度重なるマイナーチェンジを重ねながら、常に進化を続けきました。【画像】超カッコいい！ これが大幅刷新で「スッキリ顔」になったレクサスのFRスポーツセダン「新型IS」です！ 画像で見る（30枚以上）しかし今回実施されたアッ