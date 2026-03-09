私は50代のサトコです。息子3人は全員が20代の社会人になり、それぞれ自分の選んだ場所で生活をしています。そんなある日、離れて暮らす長男のユウイチが珍しく実家にやってきました。そして「結婚を考えている人がいる」「相手の苗字を名乗る」と言いだしたのです。夫は祝福してすぐに受け入れたようですが、私にとってはショックな話でした。だって……苗字が変わってしまったら、私の大事な息子じゃなくなるような気がするんで