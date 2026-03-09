＜アーノルド・パーマー招待 最終日◇8日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）の米国男子ツアーシグネチャーイベントは、最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見日本勢は2人が出場した。38位で最終ラウンドを迎えた松山英樹は、3バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル1オーバー・41