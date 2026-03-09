【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは8日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのニックス戦に先発出場し、36分45秒プレーして13得点、7リバウンド、2アシストだった。チームは110―97で勝ち、39勝25敗となった。