＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】一山本が困惑した「実際の取り組み」大相撲三月場所の初日、幕内の土俵で誰もが予想だにしなかった衝撃的な幕切れがあった。鋭い立ち合いから攻め込んだ力士が、突如として膝から崩れ落ちる異変が発生。目の前の出来事に勝利した力士も困惑の表情を浮かべ、館内は一時騒然。ファンも「一山本ビックリしてる」「こわい倒れ方」など動揺した。前頭六枚目・一山