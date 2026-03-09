「オープン戦広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）広島の勝ちパターンが中日打線に捕まった。六回以降に登板した中崎、ハーン、島内、森浦が、いずれも得点を許す。新井監督は「六回から行った投手は、やってもらわないと苦しくなる投手たち。まだ開幕まで時間があるので、（状態を）上げてきてもらいたい」と、修正と奮起を促した。六回に出番が来た中崎は、先頭・サノーへの四球からつながれ、１失点。七回のハー