フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイドラマ『転校生ナノ』シーズン1の日本版リメイク作品を、4月24日から独占配信。監督を、堤幸彦氏、熊切和嘉氏、ユ・ヨンソン氏、畑中みゆき氏の4人が手がける。『転校生ナノ』このドラマは、学園という閉鎖空間を舞台に、ある日突然クラスにやってきた謎の転校生“ナノ”によって、閉ざされた日常が揺らいでいく学園ミステリー・スリラー。ナノは頭脳明晰で美しく、誰もが憧れる完璧な