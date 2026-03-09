「実はYouTubeチャンネルがすごい充実してるから。ぜひ見てほしい」そう猛アピールしたのは、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏。4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の注目コンテンツを語った。佐久間宣行氏○「煽ったりしない」「淡々とやってるのが面白い」5日に開幕したWBCの模様は、Netflixが国内独占配信。