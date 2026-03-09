【その他の画像・動画等を元記事で観る】DLEがオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当するTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』（原作：森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が2026年4月12日より毎週日曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送開始することが決定した。放送開始に先駆け、本作の魅力を凝縮した本PV映像を公開。主題歌はHey! Say! JUMPが歌う描き下ろしの新曲「CUE CUE CUTE