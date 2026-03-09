ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。ライダースジャケット姿を披露した。東京の街をバックに村瀬選手は、「東京」とコメントし、ライダースジャケットとデニムを合わせた私服ショットや、クールな表情でメダルを持つ姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いニット帽をかぶり、黒いライダースジャケットとデニムを着用