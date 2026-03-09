なぜこんなにも疲れてしまうのか？ 若いころに比べて、なぜこんなにも疲れるのか？重労働をしているわけでもなく、若いころとさほど違う生活を送っているわけでもない。けれども一日の終わりには、体が重く、疲労が濃くなってしまう。多くの人たちが年齢のせいにして、諦めています。 若くて柔軟な筋肉は強い負荷にも耐えられて、回復も早いですが、年齢を重ねることで筋肉は硬くなり、すぐに疲れやすく、回復も鈍くなりま