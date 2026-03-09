米株価指数先物時間外取引ダウ1000ドル安 東京時間07:37現在 ダウ平均先物MAR 26月限46507.00（-1010.00-2.13%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6626.50（-117.25-1.74%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24262.50（-407.75-1.65%）