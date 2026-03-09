【本日の見通し】中東情勢への警戒感続き、ドル高基調優勢か イランの次期最高指導者に、前最高指導者ハメネイ師の次男で反米保守強硬派のモジタバ氏が選出されたことで、イラン紛争の長期化が警戒されている。先週末にドル円は158円09銭まで上昇。その後、週末を控えたポジション調整もあって、上値から少し売りが出て週の取引を終えた。週明けはドル高が進んでスタート。先週末の米雇用統計は予想外の大幅減と