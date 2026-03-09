ニューヨーク原油市場で8日、原油の主要な国際指標であるアメリカ産WTI原油の先物価格が、一時1バレル＝100ドル台を突破しました。8日のニューヨーク原油市場で、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は1バレル＝100ドルを突破しました。WTIの先物価格が1バレル＝100ドルを超えるのは、ロシアによるウクライナ侵攻のあとの2022年7月以来で、およそ3年8か月ぶりの高値水準です。WTIの先物価格はその後も上昇を続け、