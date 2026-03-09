ＪＲ九州と引っ越し大手「サカイ引越センター」（大阪）は８日、九州新幹線の一部車両を活用した引っ越しプランの試験運行を報道陣に公開した。鹿児島中央駅（鹿児島市）―新鳥栖駅（佐賀県鳥栖市）間で、６両編成の臨時便を運行。うち２両を引っ越し専用にした。両社は１月、新幹線車両内の業務用スペースに引っ越しの荷物を置くなどしてサービスを開始。年度末の繁忙期を前に、車両を使った試験運行を実施した。鹿児島中央