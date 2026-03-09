【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は9日、2021〜25年に世界で取引された兵器の量についての報告書を発表した。16〜20年と比べて日本の輸入量は76％増加し、世界11位から6位に上昇。中国の軍拡を警戒する国・地域の輸入量が増えたと分析した。ロシアのウクライナ侵攻を受け、欧州各国も輸入を急増させた。世界全体の取引量は9.2％増えた。SIPRIは戦闘機や無人機、ミサイルの取引された数や