「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）今年初めの伝統の一戦で阪神は逆転負けを喫したが、先発した伊原陵人投手（２５）が４回４安打無失点の好投で開幕ローテ入りをアピールした。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は「２年目を迎えてはある程度余裕を持ってシーズンを迎えられる」と評価した。◇◇伊原投手ですが、４回無失点の結果を見ても分かるように、ここまでの順調な調整ぶりを感じさせる投球