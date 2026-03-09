リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０中・生産者物価指数 １０：３０中・消費者物価指数 １４：００日・景気動向指数（速報値） １５：００日・景気ウオッチャー調査 １６：００独・鉱工業生産 ○決算発表・新規上場など 決算発表：学情，