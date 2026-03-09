６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７８銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円２９銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に発表された２月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比９万２０００人減と予想外のマイナスとなり、失業率は４．４％に上昇した。同日発表の１月の米小売売上