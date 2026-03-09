９日の東京株式市場は大きく売り優勢に傾き、日経平均株価は５万５０００円台を大きく割り込む公算が大きい。前週末に欧州株市場がほぼ全面安に売り込まれたほか、米国株市場も波乱の様相となったことから、投資家心理が再び冷え込む状況となりそうだ。欧州株市場ではドイツの主要株価指数であるＤＡＸが続落し昨年１２月初旬以来の安値圏に沈んだほか、フランスのＣＡＣ４０も続落、両指数ともに直近６営業日で５営業日下落する