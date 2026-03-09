電子技販は3月5日に、同社の有するプリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASH」シリーズから、「エヴァンゲリオン」デザインを採用したiPhone 17 Pro／Pro Max用ケース「FLASH iPhone 17 Proケース、17 Pro Maxケース」を、公式オンラインショップ「PBC ART moeco」などで発売した。●「エヴァンゲリオン初号機」などデザイン3種同時発売「FLASH」シリーズは、プリント基板用CADでデザイン