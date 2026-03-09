卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は8日、神奈川県・厚木荻野公園体育館にて行われ、木下アビエル神奈川はトップおとめピンポンズ名古屋と対戦。マッチカウント1－3で敗れた。 ■盟友・木原との直接対決には敗戦 KA神奈川は最後のホーム2連戦を迎える中、7日には九州カリーナに3－1で勝利。プレーオフ行きは確定させていた中で、レギュラーシーズン最終戦を迎え