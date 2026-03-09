国家発展・改革委員会の鄭柵潔主任は6日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済をテーマとした記者会見で、「これから関連部門とともにサービス業発展の能力拡大と水準向上のための一連の措置を打ち出し、サービス業の質の高い発展に向けたポテンシャルを十分に掘り起こす。第15次五カ年計画（2026〜2030年）期間には、サービス業の規模が100兆元（1元は約22．9円）を突破する見込みだ」と述べた。（提供/人民