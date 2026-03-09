◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）3月恒例、甲子園での巨人とのオープン戦だった。阪神は昔から、この巨人戦を一つの節目としてきた。試合前に新入団選手の紹介を行うのも恒例である。そして、若手登用の試用期間と本番に向けての主力調整の境目にもなっていた。「昔はもっと遅く、中旬から下旬やったな」と川藤幸三が話していた。公式戦開幕が早まり、節目も早まった。「伝統の一戦」のライバル同士だ