9日（月）日差しがあっても空気ヒンヤリ。お帰りの時間帯は雨や雪の降るところがありそうです。＜9日（月）の天気＞上空の寒気の影響で、北日本の日本海側では雪の降っているところがあります。東日本や西日本は高気圧の圏内で、日中は太平洋側を中心に晴れるでしょう。空気はヒンヤリとして、日差しのわりに寒く感じられそうです。また、次第に山陰沖と関東沖にそれぞれ低気圧が進む見込みです。山陰では夕方から、北陸でも夜から