たったの2週間で歯のエナメル質がシュッと回復 University of Nottingham 2025年12月4日の記事を編集して再掲載しています。もう虫歯削って詰め物しなくていい。わたしたち人間の歯は、表面のエナメル質と内側の象牙質でできています。どちらも損傷すると再生はほぼ無理なので（象牙質はちょこっとだけできる）、いままでは虫歯で歯が溶けたら、それらのダメージは金属やプラスチックといった