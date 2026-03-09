「THE LAST SAMURAI」として野手で唯一未出場の小園との写真公開野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCで豪州代表に4-3で勝利し、1位通過を決めた。試合後に大谷翔平投手が更新したインスタグラムが、ファンの涙を誘っている。豪州戦は序盤は拙攻に苦しんだが、7回2死から吉田正尚外野手の2ランで逆転。8回には大谷が申告敬遠で出塁し、その後に2点を加えた。9回は