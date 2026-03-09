〈若者を中心に増加する「ゾンビたばこ」被害。報道は少ないものの、その汚染は首都圏にも及んでいるという。その最前線が新宿歌舞伎町にある「トー横界隈」だ。数々のアングラ取材を行ってきたライター・漆原貴之氏が、その闇に迫る〉売人が明かした「販売する理由」広島東洋カープ・羽月隆太郎被告（25）が使用を巡り逮捕され、球団から契約解除処分を受けた事件でも記憶に新しい「エトミデート」。医療用麻酔を麻薬に転用したも