頑張ったご褒美に食べたくなる【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」に注目。春らしさのある、美味しそうなスイーツが登場しており、手軽に味わえるのも嬉しいところ。自分を甘やかしつつ、至福の時間を満喫してみては？ 今回は数ある中から、さくら味が楽しめるスイーツをピックアップしました。 片手で食べやすい「もっちり和クレープ さくらといちご」 さくらといちごを組み合わせたこちらの