ママが赤ちゃんを初めて連れ帰ったところ、おうちで待っていた猫さんたちが各々個性を感じる反応を見せてくれたのだそう！猫さんたちの赤ちゃんを見守る姿勢は、YouTube上でも大きな反響を呼び、記事執筆時点で540万回も再生されています。コメント欄には「ほんとに愛を感じました」「賢くて愛の表現がストレートで可愛いくて愛おしい」といった声が寄せられました！ 【動画：ママが赤ちゃんを初めて連れて帰ったら…2匹の