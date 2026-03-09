演歌歌手のさくらまや（27）が、8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。通っていた日大大学院総合社会情報研究科（通信制）の修士課程を修了したことを報告した。 【写真】通知書を手に笑顔のさくらまや 日大法学部を21年に卒業後、24年に同大大学院に進学したさくらは「私ごとですが、日本大学大学院修士修了の通知が届きました なかなか来ないなぁ～と首を長くしていました」と、笑顔で通知書を手にする写