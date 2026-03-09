ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーがこのほど、よろず～ニュースの取材に応じた。入社1年目から「朝だ！生です旅サラダ」（土曜、前8・00）を担当、ドラマ「50分間の恋人」（日曜、後10・15）で女優デビューするなど幅広く活躍。アナウンサーを目指した理由、理想像、プライベートなどについて語った。 【写真】ワインを手にご満悦の表情 アナウンサーになるきっかけは、父にト