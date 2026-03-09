闇姫（山本千尋）『仮面の忍者 赤影』場面カット（C）テレビ朝日 東映 佐藤大樹が主演を務めるドラマ『仮面の忍者 赤影』の第17話が3月8日に放送された。今話では、メインキャストの山本千尋が演じる「闇姫」が過去の闇一族の犠牲を追及。物語は大きな転換点を迎えた。（ネタバレあり）【写真】赤影（佐藤大樹）＆闇姫（山本千尋）『仮面の忍者 赤影』場面カット山本演じる闇姫は、霞谷七人衆の一人として、長い髪